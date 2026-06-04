Haj 2026 : 30 pélerins sénégalais ratent leur vol Air Sénégal

Air Sénégal a expliqué les raisons ayant conduit à l’impossibilité pour trente pèlerins sénégalais d’embarquer sur le vol retour XY9258 depuis les lieux saints. La compagnie nationale a mis en place une cellule de crise pour assurer la prise en charge des voyageurs et faciliter leur retour au Sénégal.

Dans un communiqué, Air Sénégal est revenue sur l’incident ayant empêché une trentaine de pèlerins sénégalais d’embarquer à bord du vol XY9258 assurant leur retour des lieux saints de l’Islam.

Selon la compagnie nationale, les difficultés sont survenues lors des formalités d’enregistrement et d’embarquement de trente passagers voyageant sous la bannière de l’agence Aïcha Travel. Les voyageurs n’étaient pas en mesure de présenter leurs documents administratifs au moment des contrôles.

Problèmes d’enregistrement des pèlerins

Les vérifications effectuées sur place ont permis d’établir que les passeports n’avaient pas été restitués aux pèlerins par le chauffeur du bus chargé de leur transfert vers l’aéroport.

D’après Air Sénégal, un véhicule logistique a été immédiatement mobilisé afin de retrouver le transporteur, récupérer les documents et les acheminer au plus vite vers le terminal d’embarquement. Malgré cette intervention, les passeports sont arrivés trop tard.

La compagnie précise qu’au moment du retour du véhicule à l’aéroport, l’avion avait déjà entamé sa procédure technique de repoussage sur le tarmac en préparation du décollage. Pour des raisons liées aux règles opérationnelles et à la sécurité aérienne, le vol ne pouvait plus être retardé.