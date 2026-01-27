Halima Gadji : « Le jour où je serai morte… »

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

L’actrice sénégalaise Halima Gadji, rendue célèbre par son rôle dans la série « Maîtresse d’un homme marié », est décédée ce lundi à Paris. Selon Libération, qui confirme l’information révélée par Seneweb, elle se trouvait dans la capitale française pour ce qu’elle décrivait elle-même comme un « court séjour », sans savoir qu’il serait le dernier.

Le journal rappelle également une émouvante requête formulée par l’actrice de son vivant :

« Si demain je pars, je te prie juste de faire deux rakkas pour moi et de me pardonner… », écrivait-elle.