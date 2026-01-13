Uploader By Gse7en
Linux rewmi 5.15.0-134-generic #145-Ubuntu SMP Wed Feb 12 20:08:39 UTC 2025 x86_64
braquage

Hann-Yarakh : un gérant de multiservices tué

13 janvier 2026 Société

À Hann-Yarakh, le gérant d’une boutique de transfert d’argent a été mortellement poignardé, ce lundi, en fin d’après-midi, près de la voie du Train Express Régional. Selon les premiers éléments de l’enquête, il aurait été suivi puis agressé par un individu armé d’un couteau, qui l’a attaqué pour lui arracher son sac, contenant probablement les recettes de la journée, avant de tenter de se fondre dans la nature.

L’alerte a été donnée immédiatement à la brigade de gendarmerie de Hann, située à proximité. Grâce à l’exploitation d’une vidéo de surveillance ayant filmé la scène, le suspect a été formellement identifié et interpellé peu après les faits.


Il est actuellement en garde à vue, rapporte L’Observateur.

Tags

Vérifier aussi

capture decran 2023 03 31 a 20.42.44

Le député Mouramani Kaba Diakite appelle à défendre SofCare

La société SofCare peut compter sur le soutien d’un député du peuple. Dans une tribune …

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

GROUPE PROMO CONSULTING REWMI NETWORK |
© Copyright 2026, All Rights Reserved