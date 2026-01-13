Hann-Yarakh : un gérant de multiservices tué

Partager Facebook

À Hann-Yarakh, le gérant d’une boutique de transfert d’argent a été mortellement poignardé, ce lundi, en fin d’après-midi, près de la voie du Train Express Régional. Selon les premiers éléments de l’enquête, il aurait été suivi puis agressé par un individu armé d’un couteau, qui l’a attaqué pour lui arracher son sac, contenant probablement les recettes de la journée, avant de tenter de se fondre dans la nature.

L’alerte a été donnée immédiatement à la brigade de gendarmerie de Hann, située à proximité. Grâce à l’exploitation d’une vidéo de surveillance ayant filmé la scène, le suspect a été formellement identifié et interpellé peu après les faits.

Il est actuellement en garde à vue, rapporte L’Observateur.