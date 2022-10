Hausse du prix du mil: Les vendeuses de couscous et du bouillie se plaignent

En cette période d’hivernage ou le mil est cultivé dans notre pays, il coûte extrêmement chers. Nombreux sont les acheteurs qui se plaignent de la hausse du prix.

Depuis un certain temps le prix du mil ne cesse de monter, les commerçants le vendent à un prix exorbitant. La population est très remontée contre L’État et les commerçants. Au marché fass les commerçants se disputent avec les clients pour le prix du mil qui été à 400f est passé maintenant à 700f ceux qui frustre les les acheteurs face à la question plusieurs ont réagi c’est le cas Khady Diagne vendeuse de bouillies de mil au marché de fass » il m’ est devenue difficile maintenant d’avoir un peu de bénéfice dans mon petit commerce, le mil est très cher ,un pure produit de notre pays cultivée ici même et c’est tout un problème juste pour l’avoir donc nous l’achetons quelque soit le prix , nous sommes vraiment fatiguée de cette situation » se plaignent notre interlocutrice. Toujours dans la même zone Ndeye Amy une autre rencontré a aussi donner son avis » je vends du couscous le soir devant ma maison mais ces temps ci nous rencontrons beaucoup de problème car le mil est devenue extrêmement chers et même c’est tout un problème pour pouvoir l’avoir donc si nous avons la possibilité de l’avoir nous achetons en quantité importante » nous confie-t-elle.

C’est une toute autre version que nous avons du côté des commerçants Ngor originaire de la région de Kaolack est un commerçant au marché de fass » le problème en est que le mil est très rare nous avons nous même du problème à l’avoir donc le prix va sûrement augmenté aussi peut être d’ici quelques jours le prix va diminuer vue que les cultivateurs vont bientôt faire entrer le nouveau mil dans les marchés « .

Un autre commerçant rencontré du nom d’Ahmed a aussi donné son avis » le mil vient par toujours stockage si le prix sur les stocks sont augmenté donc nous aussi nous allons être obligés d’augmenter le prix du kilogramme. Les clients doivent aussi essayer de nous comprendre si cela ne dépendait que sur nous les prix des marchandises resterait tel qu’ils sont « .

Au-delà de l’augmentation du prix de mil , la population fait face au loyer et aux factures. Tous sont d’avis que les choses sont devenues extrêmement compliquées avec des revenus faibles.