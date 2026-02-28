Uploader By Gse7en
Homosexualité et de transmission du VIH : Un policier arrêté

28 février 2026 Société

Du neuf dans l’affaire d’homosexualité et de transmission du VIH. La Brigade de recherches de Keur Massar a procédé à trois nouvelles arrestations dont un agent de police, dans le cadre de la délégation judiciaire ordonnée par le juge d’instruction du premier cabinet du tribunal de Pikine-Guédiawaye.

L’agent de police a été cité par un inculpé, porteur du VIH/Sida, entendu au fond dans le cadre de l’information judiciaire. Le magistrat a demandé qu’il soit entendu.

Placé en garde à vue, le policier a contesté les faits d’actes contre nature qui lui sont reprochés. Toutefois, pour en avoir le cœur net, les gendarmes enquêteurs ont procédé à une réquisition aux fins d’un test de dépistage du VIH sur sa personne. Mais les résultats se sont toutefois révélés négatifs, selon des sources de Seneweb.


Malgré cet élément en sa faveur, et sauf changement de dernière minute, il sera conduit devant le juge, ce lundi, en même temps que les deux autres personnes placées en garde à vue.

