Pape Cheikh Diallo reagit Ni avec Clara ni ami avec Racky Aidara. thumbnail 2

Ibrahima Magib Seck, fils de Saer Seck, était aussi le « mbaaran » de Pape Cheih Diallo

16 février 2026 Société

Selon des informations rapportées par le journal Libération, ‘Ibrahima Magib Seck a été interpellé dans le cadre d’une enquête liée à l’affaire dite « Pape Cheikh Diallo et Cie ».

D’après la même source, « des vidéos à caractère intime auraient été retrouvées dans le téléphone du mis en cause. » Ces fichiers auraient été découverts lors d’une opération menée par les gendarmes de la Brigade de Recherches de Keur Massar, avec le concours de leurs collègues basés à Saly. « Les vidéos mentionnées mettraient en scène Ibrahima Magib Seck ainsi que d’autres partenaires dont l’identification serait en cours, en vue d’éventuelles interpellations. »

Toujours selon Libération, l’intéressé aurait reconnu devant les enquêteurs entretenir des liens étroits avec Pape Cheikh Diallo et son groupe, se présentant notamment comme son « mbaraan ».


« Fils de Saer Seck, Ibrahima Magib Seck avait déjà été cité dans l’affaire Hiba Thiam sans avoir été inquiété à l’époque » renseigne le journal.

