Il avoue avoir volé plus de 30 motos

28 janvier 2026 Société

M. Bousso, électricien de 23 ans résidant aux Parcelles Assainies, a été interpellé par le commissariat de Golf Sud. Il est accusé d’avoir dérobé plus d’une trentaine de motos en utilisant un stratagème bien rodé.

Selon le mode opératoire décrit par Libération, le suspect mettait d’abord les conducteurs de moto-Jakarta en confiance en louant leurs services, puis simulait une transaction importante en leur remettant une enveloppe soi-disant remplie de millions, qui ne contenait en réalité que du papier blanc. Sous prétexte d’installer un GPS pour sécuriser le trajet, il s’emparait de la moto et disparaissait.


Bousso a été reconnu par l’une de ses victimes, A. Lô, près de la gare BRT de Golf Sud. Son arrestation a déclenché une vague de signalements : plus de vingt plaintes ont été déposées au commissariat de Golf Sud, toutes décrivant le même stratagème, glisse la même source.

