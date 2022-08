Il humilie sa mère le jour de son « ganalé »

La dame Mame Awa D. a subi un véritable acte d’humiliation de la part de son fils, B. Dieng, lequel l’a injuriée et menacée de mort, devant ses proches et amis le jour de la fête marquant son retour de la Mecque.

Mame Awa D. a saisi les enquêteurs du commissariat de la Médina d’une plainte pour injures publiques et menace de mort à ascendant. Dans ses récriminations, la plaignante a expliqué que son fils B. Dieng avait décidé d’aller vivre chez la mère de son papa, avec qui, elle a divorcé, il y a quatre ans. Alors, n’ayant personne pour veiller quotidiennement à ses faits et gestes, il a adopté de mauvaises attitudes, allant jusqu’à fréquenter des fumeurs de chanvre indien. A la date du 27 juillet 2022, le jour même de son « ganalé », la fête marquant son retour de la Mecque, elle discutait avec la grand-mère du mis en cause pour éventuellement recueillir des conseils. Entendant leur discussion, B. Dieng s’est aussitôt levé pour l’attaquer, proférant des menaces de mort. Poursuivant sa narration des faits, Mame Awa renseigne que B. Dieng l’a insultée et traitée de tous les noms d’oiseaux devant ses invités. Au moment où ses frères cherchaient à le calmer, il s’est débattu, en brandissant un couteau. Fatiguée et moralement atteinte suite à cette humiliation, et en plus de supporter les plaintes du voisinage, elle a décidé finalement de traduire en justice son fils de quinze ans.

Mis aux arrêts, l’adolescent a reconnu partiellement les faits, alléguant qu’il avait dégainé un couteau pour menacer sa mère et ses oncles, parce que ces derniers colportaient des ragots sur lui. Le fils indélicat a informé qu’il se procure du chanvre indien auprès de son voisin de chambre Seydina Seck qui est un trafiquant notoire. « Le mercredi 27 juillet 2022, j’avais entendu ma mère discuter avec les autres membres de la famille. Ils avaient décidé de m’amener à la police de la Médina le lendemain. Lorsque j’ai voulu m’opposer à cette décision, une vive altercation s’en est suivie avec mes oncles, au cours de laquelle j’avais pris un couteau que j’avais trouvé dans la chambre de ma grand-mère », a-t-il narré. Avant de poursuivre : « C’est ainsi qu’après l’intervention d’autres personnes qui y étaient sur place, ma grand-mère a appelé au téléphone mon père qui a rappliqué sur les lieux. Quand je l’ai aperçu, j’ai escaladé le mur de la maison pour s’échapper ». Au terme de sa durée légale de garde à vue, le mis en cause a été déféré au parquet.

KADY FATY