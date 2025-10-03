Il n’y aura pas de pain les 6 et 7 octobre 2025

Partager Facebook

Le Regroupement des boulangers du Sénégal (Rubs) a décidé de mettre sa menace à exécution. L’organisation a décrété une grève nationale de 48 heures, prévue les 6 et 7 octobre 2025, marquée par la suspension totale de la production et de la vente de pain sur toute l’étendue du territoire.

Selon Wal Fadjri, qui rapporte l’information dans son édition de ce vendredi 3 octobre, les boulangers dénoncent une situation économique devenue insoutenable, menaçant la survie même du secteur.

Le secrétaire national du Rubs, Amadou Lamine Ndiaye, a souligné que la flambée des prix de la farine, du sucre, du gasoil et de l’électricité plonge les boulangeries dans une spirale de pertes. « Beaucoup d’entre nous vendent à perte, d’autres ont déjà fermé leurs portes », a-t-il alerté.

Le syndicat pointe du doigt l’État, accusé de n’avoir pas respecté son engagement de réduire de 3 000 F CFA le prix du sac de farine. En plus de cette promesse non tenue, le Rubs exige l’application du décret 2019-22-117, censé encadrer les pratiques dans le secteur. Selon les boulangers, sa non-application favorise une concurrence déloyale alimentée par l’informel.

Le Rubs estime par ailleurs que le dialogue est rompu avec le ministre de tutelle, Serigne Guèye Diop, et présente cette grève comme un « signal d’alarme » adressé au gouvernement. Les boulangers appellent l’État à agir sans délai pour éviter un effondrement de la filière et préserver des milliers d’emplois à travers le pays.