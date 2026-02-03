Il se masturbait derrière le mur des toilettes de l’école

Partager Facebook

Un homme de 42 ans, identifié comme M. Sow, a été interpellé pour attentat à la pudeur à proximité de l’école élémentaire El Hadji Massiga Sène, située dans le quartier de Ben Tally.

D’après le récit de Libération, le suspect a été surpris et filmé par un témoin alors qu’il se masturbait publiquement derrière le mur des toilettes de l’établissement. Selon le directeur de l’école, A. Ndiaye, cité par le journal, l’individu faisait également des gestes de la main pour attirer l’attention des élèves.

Conduit au commissariat de HLM-Biscuiterie, M. Sow, menuisier domicilié à Grand Dakar, a nié les faits, soutenant qu’il ne faisait que s’essuyer après avoir uriné. Une version jugée peu crédible par les enquêteurs, l’exploitation de la vidéo confirmant clairement l’acte incriminé. Il a été placé en garde à vue pour attentat à la pudeur, avance la même source.