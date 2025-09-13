Ils séquestrent une fille de 14 ans et se relaient sur elle

Partager Facebook

Le commissariat de Rufisque a arrêté O. Diop, 25 ans, accusé d’association de malfaiteurs, détournement de mineure, séquestration et viol collectif sur une adolescente de 14 ans atteinte de troubles mentaux. Se présentant comme employé de la Seneau et résidant au Champ de Course, il est impliqué avec T. Ba, son complice présumé, toujours en fuite.

En janvier 2025, N. Ba, 14 ans, a disparu du domicile familial, selon la plainte de son père, M. Ba. Retrouvée deux jours plus tard, boitant dans une rue, elle a révélé avoir été séquestrée par O. Diop et T. Ba dans une chambre, où ils l’auraient violée à plusieurs reprises. Un rapport médical de l’hôpital Youssou Mbargane a confirmé des lésions vaginales, corroborant les accusations.

Après la plainte, les suspects s’étaient volatilisés. Plus inquiétant, la victime a de nouveau disparu récemment, affirmant avoir été enlevée par les mêmes individus. Arrêté dans sa chambre, O. Diop nie les abus, prétendant avoir prêté sa chambre à T. Ba. La jeune fille, aux facultés mentales altérées, maintient qu’ils l’ont enfermée et agressée. O. Diop est poursuivi pour des chefs d’accusation graves.

Présenté mercredi dernier au Tribunal de Rufisque, une enquête judiciaire a été ouverte. T. Ba reste recherché.