Impactés du TER: Macodou Fall, président du Collectif dénonce une injustice

Les Impactés de la seconde phase du Ter à Sébikotane ont été interpellés samedi dernier par la gendarmerie et déférés au parquet lundi dernier. Une affaire qui défraie la chronique chez les défenseurs des droits humains qui exigent leur libération immédiate. Macodou Fall, le président du Collectif des Impactés du TER a élevé la voix ce mercredi pour dénoncer ce qu’il qualifie d’arbitraire.

Le Collectif national des impactés du Ter, par la voix de son président, a dénoncé ce mercredi au tribunal de Dakar, « ces arrestations arbitraires et exige la libération immédiate et sans conditions des 37 personnes arrêtées. Selon Macodou Fall, les délits qui leur sont reprochés, comme « attroupement sans autorisation et outrage à agents dans l’exercice de ses fonctions », ne tiennent pas la route. « Ils sont tous arrêtés dans un domicile d’impacté où ils étaient en réunion, avant d’être embarqués par les gendarmes à la brigade de Diamniadio.

C’est déplorable, c’est de l’injustice et c’est aberrant », a-t-il dénoncé. Macodou Fall a, au nom du Collectif, témoigné de sa solidarité, et entend se battre auprès de ces familles malmenées, non sans interpeller les autorités pour leur libération immédiate. Ces membres du Collectif des impactés du projet du Train express régional (TER) qui dénonçaient une «injustice» par rapport à leur indemnisation, ont été interpellés le samedi 22 octobre dernier et déférés au parquet ce lundi 24 octobre.

Une affaire qui suscite d’ailleurs l’inquiétude des organisations de défense des droits humains. En effet, la RADDHO), le Centre de Recherche et d’Actions sur les Droits Economiques, Sociaux et Culturels (CRADESC), La Ligue Sénégalaise des Droits Humains (LSDH) et Amnesty International Sénégal se sont levées pour exiger la libération sans conditions, de ces personnes arrêtés.