Impayé de 25 millions F CFA : la Fédé de foot encore éclaboussée, un hôtel lui sert une plainte

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La Fédération sénégalaise de football (FSF) fait face à une nouvelle polémique. Le propriétaire d’Axil Hôtel, le nommé Gorgui Ndoye, a adressé une plainte à l’instance fédérale, d’abord pour information, menaçant de la déposer «dès ce lundi à la gendarmerie ou à la DIC».

D’après le récit du plaignant, repris par L’Observateur, le réceptif devait abriter pendant dix jours (13-23 juillet) le regroupement de la sélection nationale féminine, dans le cadre de la préparation de la CAN de la catégorie. «Après avoir reçu le bon devait abriter pendant commande, j’ai immédiatement préparé les chambres (26 au total dont 12 individuelles), rembobine Gorgui Ndoye. Pour les joueuses, on a naturellement acheté les produits [alimentaires] adaptés à leurs régimes. D’habitude, on paie avant d’intégrer les lieux, mais puisque c’est la Fédération, on a jugé nécessaire de laisser la délégation se reposer.»

Mais après deux nuitées, surprise : les Lionnes et leur encadrement quittent Axil Hôtel. Le plus cocasse, selon le propriétaire, la délégation est partie «brusquement», «sans payer», «ni aviser».

Le manque à gagner est énorme, selon Ndoye : «On a passé des commandes pour les dix jours et fermé nos canaux de réservation. L’Axil est un hôtel d’affaires qui vit de séminaires et d’hébergement. Malheureusement, les clients qui cherchaient des chambres n’y ont pas eu accès. On est maintenant obligé de jeter ou de réaffecter des stocks, car on ne peut pas servir à nos clients professionnels les régimes spécifiques des sportives. On a donc perdu beaucoup d’argent du côté des achats.»

Axil Hôtel chiffre le préjudice à 25 millions de francs CFA. Son propriétaire avait initié des discussions avec Walimata Sèye, la responsable du développement du football féminin de la FSF, mais les échanges n’ont pas abouti à une solution. Interrogée par L’Observateur, cette dernière a déclaré qu’elle «ne souhaite pas [se] prononcer sur cette affaire».

À Gorgui Ndoye, elle aurait proposé que la FSF règle 30% de la facture. Niet du propriétaire de l’hôtel, qui lui rétorque : «Les 30% couvrent à peine la restauration. Je ne peux pas accepter. Qu’en est-il de l’hébergement bloqué et des plateformes fermées ? Vous devez me payer 25 millions, versez au moins 75% et je pourrai abandonner le reste.»

Le patron de l’hôtel souffle que Walimata Sèye avait promis de lui faire un retour. «À ma grande surprise, on m’appelle ensuite pour me dire qu’ils ont déménagé à l’hôtel Fleur de Lys», éructe Gorgui Ndoye.

Si les deux parties ne trouvent pas un accord, la gendarmerie ou la DIC pourraient entrer en jeu et entraîner des prolongations judiciaires.