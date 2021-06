Inauguration des isep de Diamniadio et de Thies mardi

Deux joyaux au service de la formation professionnelle. Le ministère de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation, sous la houlette de docteur cheikh Oumar Anne, est déterminé à concrétiser le dessein du président de la république concernant ledit volet. Le projet d’implantation des instituts supérieurs d’enseignement professionnel (isep) dans l’ensemble du territoire national se poursuit de plus belle. Après la pose de la première pierre de l’isep de Matam, le président Macky Sall va procéder, ce mardi, à l’inauguration des isep de Diamniadio et de Thiès. Deux véritables joyaux pour maintenir et renforcer la formation professionnelle au Sénégal. Ces inaugurations seront également des moments forts de mobilisation des populations locales qui tiennent à magnifier l’action du chef de l’Etat.

