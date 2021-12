Inauguration du TER : Un autre pas vers le futur !

Après l’autoroute à péage, un rêve réalisé par l’ancien Président Wade, le Train express régional (Ter) vient d’être inauguré hier ou simplement mis en circulation, comme le rappellent les autorités. Juste pour masquer le fait qu’il s’agit de la seconde inauguration…Mais, bon, là, n’est pas le débat. Il s’agit, reconnaissons-le, d’un bijou à 700 milliards ou plus dont le but est justement de faciliter la mobilité à Dakar la capitale sénégalaise qui étouffe sous le coup des embouteillages.

Eh bien oui. Avec une quinzaine de rames toutes les dix minutes ou vingt, de Dakar à Diamnadio, si des parkings sont aménagés correctement pour les automobilistes, tous ceux qui viennent de la banlieue de Rufisque et de l’intérieur du pays n’auront plus besoin d’arriver à Dakar avec leurs propres voitures. C’est un vrai pas en avant qu’il faut saluer. Un pas de plus vers le futur. Car, les infrastructures, rappelons-le, sont d’une première importance dans un pays. Et l’amélioration de la mobilité urbaine est devenue, depuis quelques années, une exigence.

Et les tarifs nous semble également être raisonnables étant entendu que tout le monde ne pourra pas emprunter le Ter et à tout instant. Les sénégalais sauront s’accommoder. L’idée n’est pas mal même si certains l’attribuent au président Wade, ce grand visionnaire qui avait misé sur les infrastructures. Toutefois, il est aussi normal que des sénégalais jasent sur son coût global de réalisation, sur celui du transport et que certains impactés du Ter ne soient pas du tout satisfaits de la manière dont leurs dossiers ont été traités.

D’ailleurs des sénégalais, y compris des techniciens ou spécialistes du secteur estiment, sans doute à juste titre, qu’avec moins de milliards, on aurait dû réactiver le réseau ferroviaire sénégalais, remettre sur les rails le train Bamako-Dakar, ouvrir une autre voie vers la Casamance, ce qui aurait un impact certain sur le plan économique, social, environnemental, etc. Tout cela est vrai. Mais, l’un n’exclut pas l’autre. Pour le moment, il faut se contenter du Ter et travailler à rendre vraiment opérationnel le transport ferroviaire de marchandises et de personnes sur l’étendue du territoire national.

Les secondes phases, de Diamnadio à l’AIBD et même troisième de Thiès à Mbour, vont permettre une extension du réseau et satisfaire davantage de sénégalais. Et d’autres extensions pourraient également voir le jour. Certes le coût est exorbitant, mais, il est prématuré pour nous autre de jauger et d’évaluer maintenant toutes ses implications pour juger de son utilité réelle ou non. Ce que nous savons est qu’un pays doit évoluer et ceci à tous les niveaux. Nous ne pouvons pas continuer à nous entasser dans des types de transport en commun naguère réservés au transport de marchandise et nous en contenter.

Les sénégalais aspirent à un certain bien-être et cela passe nécessairement par un habitat décent, à des infrastructures de qualité, à un service d’eau et d’électricité convenables, etc. Et nous ne pouvons pas vouloir une chose et son contraire. Si de bons ouvrages sont réalisés, il faut s’en féliciter et observer, pour se faire une idée nette de ce qu’ils seront dans les prochaines semaines, mois et années. Nous osons espérer en effet que le Sénégal va continuer activement dans sa dynamique de modernisation, à tous les niveaux. Mais, pour que cela soit effectif, il faudrait que les mentalités évoluent. Et que l’entretien des ouvrages, par exemple, soit érigé au rang de priorité.

Il est également impératif que les réalisations touchent, aussi, toutes les régions et ne se focalisent pas seulement à Dakar. Ce qui va contribuer, considérablement à désengorger la capitale.

Assane Samb