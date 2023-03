Incendie à Bambey : 8 cases consumées par les flammes

Un incendie a dévasté huit (8) cases, dimanche, à Ngogod, un village du département de Bambey, a indiqué Jean Modou Tine, un enseignant en service dans cette localité. En même temps, un autre cas d’incendie a été signalé à Saint-Louis.

Un feu d’origine inconnue, s’est déclaré et aurait emporté huit cases », fait-on savoir. Selon les informations, les faits se sont produit à Bambey dans la localité de Ngogod. Et l’on signale qu’il y eu aucune perte en vies humaines. Toutefois, la source déclare que les flammes ont »tout emporté sur leur passage », y compris »les vivres et plusieurs animaux domestiques »

« En attendant l’arrivée des autorités, les villageois se sont organisés pour venir en aide aux deux familles sinistrées, en terme de matériel et de soutien moral », a indiqué M. Tine.

De l’autre coté un violent incendie s’est déclaré dans le populeux quartier de Diaminar à Saint-Louis, vers 17H ce dimanche. Six (6) camions ont été complètement calcinés. D’après, le journal « L’Observateur », le feu serait provoqué par des talibés qui fréquentent ce garage mécanique. Seules des pertes matérielles ont été enregistrées. Les sapeurs-pompiers qui ont été alertés se sont rendus sur place. L’incendie a pu être maitrisé aux environs de 19H. Les mécaniciens ont affirmé que les talibés seraient à l’origine de l’incendie.

Le préfet de Saint-Louis, Modou Ndiaye, s’est déplacé sur les lieux pour venir constater personnelle ment l’étendue des dégâts. « Hormis les camions frigorifiques qui sont consumés par le feu, rien n’est encore signalé.

Pour le moment, il faut attendre les conclusions de l’enquête pour avoir les éléments nets qui peuvent nous renseigner sur l’origine de l’incendie», a-t-il précisé. Une enquête est en cours…