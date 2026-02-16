Uploader By Gse7en
Incendie au MFB : « La situation est sous contrôle »

16 février 2026

Le ministère des Finances et du Budget du Sénégal confirme qu’un «incendie s’est déclaré dans la nuit du 15 au 16 février 2026, dans une partie» de ses locaux, sis au centre-ville de Dakar, comme l’avait annoncé PressAfrik dans la matinée de ce lundi.

Dans un communiqué de clarification, le ministère assure néanmoins que «l’intervention des Sapeurs-pompiers a permis de maitriser la situation dans les plus brefs délais», ajoutant qu’«aucune victime n’a été déplorée» et que l’intervention «des Sapeurs-pompiers a permis de maitriser la situation».


Les activités du ministère, quant à elles, se «poursuivent normalement, sous réserve des mesures organisationnelles prises à titre préventif», le temps que les enquêtes déterminent les causes de l’incendie.

