Inceste aux Parcelles : Le père couchait avec sa fille et sa propre Soeur

Une rocambolesque affaire d’inceste secoue les Parcelles Assainies. Une relation incestueuse qui a duré huit ans. Le père de famille, O. Sow, 47 ans, agent de sécurité, a été écroué à la maison d’arrêt de Rebeuss pour viols répétés, inceste, pédophilie et attentat à la pudeur sur sa propre fille, aujourd’hui âgée de 20 ans. Une plainte déposée au commissariat d’arrondissement a déchiré le voile d’une effroyable réalité familiale, révélée par L’Observateur, exposant aussi une seconde victime .

C’est par une décision mûrie dans la souffrance que la jeune femme, que L’Observateur nomme Arame Sow pour préserver son anonymat, a franchi les portes du commissariat. Traumatisée, elle y a décrit un enfer commencé dès l’âge de 12 ans, dans la chambre qu’elle partageait avec ses parents et ses petites sœurs. « À l’insu de ma mère souvent absente, mon père, O. Sow, a commencé à me contraindre à des attouchements sexuels », a-t-elle déclaré aux enquêteurs, citée par le journal. Les agressions, d’abord des attouchements, ont escaladé en viols répétés dès ses 14 ans. « Pour la première fois, il m’a contrainte à des rapports sexuels, récidivant à plusieurs reprises », a-t-elle témoigné, précisant que les derniers sévisses remontaient à huit mois.

Le récit d’Arame Sow frappe par sa précision glaçante. Les viols se produisaient systématiquement durant les absences de la mère, dans l’espace censé être le sanctuaire familial. « Mon père profitait de ces moments pour entretenir des relations sexuelles avec moi », a-t-elle confié. La promiscuité forcée – dormir dans la même pièce que son agresseur et ses proches – a facilité l’emprise et rendu la révélation plus difficile.

L’enquête des limiers du commissaire Sarr a rapidement corroboré les dires de la plaignante. Un examen gynécologique a révélé des « lésions hyménales anciennes et une infection vaginale », preuves tangibles de violences sexuelles répétées, rapporte L’Observateur.

Poursuivant leurs investigations, les policiers ont identifié une seconde victime que l’Obs appelle : Foure Banel Sow, 26 ans, soeur d’O. Sow. Mariée aujourd’hui, elle a accepté de témoigner sous anonymat. Elle a décrit des abus sexuels commis par son oncle alors qu’elle n’avait « entre 9 et 10 ans ». Il la forçait à des actes dégradants, ajoutant une dimension familiale systémique aux agissements du prédateur.

Interpellé à son domicile de l’Unité 18 des Parcelles Assainies, O. Sow a nié avec véhémence les faits. Selon L’Observateur, il a affirmé « n’avoir jamais entretenu de rapports sexuels avec sa fille », accusant ses proches de mentir pour « se soustraire au contrôle parental ». Pourtant, il a concédé partager la même chambre qu’elles – un détail accablant au vu des accusations. Placé en garde à vue, il a été déféré au parquet de Dakar et incarcéré à Rebeuss pour la litanie de crimes qui pèsent contre lui.