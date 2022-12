Incidents à l’Assemblée Nationale: L’AMS fustige le comportement des députés « agresseurs »

Dans un communiqué rendu public ce samedi 03 novembre, l’Association des maires du Sénégal s’est indignée du comportement des deux députés de l’opposition qui ont agressé leur collègue Amy Ndiaye. Ainsi, l’AMS exige que des mesures soient prises pour que de tels actes ne se reproduisent. Les incidents survenus à l’Assemblée nationale continuent de faire couler beaucoup d’encre. Les condamnations fusent de partout.

L’Association des maires du Sénégal a fustigé dans un communiqué le comportement des deux députés de Yewwi Askan Wi qui ont violenté Amy Ndiaye, députée de la coalition Benno Bokk Yakaar, en pleine session de l’Assemblée nationale. Ainsi, l’association condamne surtout le fait que ces actes de violence soient dirigés vers une femme. « L’association des maires du Sénégal condamne avec la plus grande énergie de tels actes irrespectueux de la nation et de la femme et fustige le comportement irresponsable des députés agresseurs concernés. Rien ne peut justifier ces actes de violence au sein d’une institution en charge de la représentation des Sénégalais dont elle doit refléter les valeurs », lit-on dans le communiqué. Cette affaire de violence physique à l’hémicycle est loin de son épilogue.

Les indignations des organisations de la société civile, des associations de femme ou même des partis politiques sont visibles de partout. Pour certains, l’assemblée nationale n’a pas vocation à devenir une arène où les représentants du peuple se donnent en spectacle. C’est pour cette raison d’ailleurs que l’Association des maires du Sénégal demande que des mesures soient prises pour éradiquer les actes de violence à l’hémicycle. « Il est important, pour que ce genre de situation ne se reproduise plus, que des mesures soient prises tant au plan réglementaire qu’au plan judiciaire », a indiqué le communiqué.

Cette 14e législature qui était annoncée comme une rupture, est partie pour être pire que la 13e . Depuis le début des plénières, la violence verbale est notée dans les interventions des parlementaires. Mais jeudi passé, la violence n’était plus verbale mais physique. Pour rappel, la députée Amy Ndiaye a été violentée par deux députés de Yewwi Askan Wi suite à ses propos discourtois tenus à l’endroit du marabout politicien Serigne Moustapha Sy.

El Hadji Mody DIOP (stagiaire)