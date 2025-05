Inclusion des élèves sourds muets: L’ALASCO appuie l’école d’Apix de Guinaw Rails en denrées alimentaires 

L’école inclusive de Guinaw Rails de Pikine à reçu un don de denrées alimentaires delà part de l’alumni des anciens stagiaires de la Corée du Sud. Selon la présidente d’ALASCO, Fama Cissé Thiam, c’est une école particulière où les élèves sourds-muets partagent avec les d’autres qui ne sont pas en situation de handicap. » Il y a une symbiose entre eux, on n’arrive même pas à les distinguer », dit-elle. Et de poursuivre : » On ne voit pas souvent ce contraste. Dans cette zone, on dénombre trois écoles inclusives de ce genre. C’est une bonne chose, parce que ces enfants aussi ont besoin d’éducation et puisqu’ils passent la journée, ils sont devenus passionnés et méritent d’être aidés également en denrées alimentaires, pour les motiver à rester à l’école ». Elle a saisi l’occasion devant les élèves afin de les motiver. » Je les sensibilise sur l’essentiel pour leur dire que les études sont fondamentales dans la vie d’un individu. On ne peut pas prétendre à un bel avenir si on n’étudie pas correctement », martéle-t-elle. En ce sens, elle fait noter qu’il y a beaucoup de distractions chez les élèves, notamment les réseaux sociaux. « Il faudrait expliquer que ce n’est pas très négatif, mais il ne faut pas quand même qu’ils y passent leur temps pendant qu’ils doivent étudier », suggère-t-elle. A l’en croire, la tricherie gangrène l’école sénégalaise.Le directeur de l’école inclusive de Guinaw Rails, Mamadou Ndoye a apprécié ce don, troisième du genre. « Nous sommes très heureux, comme chaque année de recevoir l’école qui vient en appui pour ces enfants sourds muets qui sont dans le cadre de l’inclusion », dit-il. Et de renchérir : »Les enfants passent la journée et nous avons de sérieuses difficultés pour pouvoir les accompagner et les soutenir sur les langues ». Il indique que l’appui de l’Alasco est de haute portée. » Les élèves sont au nombre de 14 du CI à la classe de CM2 et nous obtenons 100% à l’entrée en sixième », se réjouit-il. Sur le côté matériel, il fait savoir que c’est Handicap International qui leur assiste. « Leur reorientation est facile avec le CEM qui est à côté », se félicite-t-il.

« L’inclusion est un vaste chantier avec peu d’ouvriers » Pour le chargé de projet d’éducation inclusive au niveau de l’ONG Humanité et Inclusion ex-handicap international, Marius Sagna, les élèves sourds muets dudit établissement ont besoin de ce don. « Ils viennent des quartiers périphériques ou très loin. La plupart de ces élèves sont issus des familles très démunies et les parents ont tout le temps des difficultés pour assurer leur transport », dit-il. Et d’ajouter : »Il y a même un élève aujourd’hui qui ne peut pas faire cela, qui est obligé d’abandonner parce que tout simplement, il nous vient de très loin.Et puis, dès qu’il arrive à l’école, il est obligé après, à la descente, de repartir et de revenir vers 15 heures. Ce qui cause problème ». Ce qui lui fait dire que ce don entre aussi dans le cadre de l’amélioration des conditions de la scolarisation de ces enfants. « L’inclusion est un vaste chantier et qu’il y a peu d’ouvriers et nous sollicitons tout appui », laisse-t-il entendre. NGOYA NDIAYE