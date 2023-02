Investissements au Sénégal: Abdoulaye Baldé signe son entrée à Abidjan

L’Agence pour la promotion des Investissements au Sénégal opère ainsi un virage à 180 degrés avec une nouvelle impulsion de la promotion des investissements ; elle qui naguère se limitait pour l’essentiel à l’exécution et au suivi de ses travaux, s’inscrit désormais dans la recherche de financement pour trouver des partenaires qui vont l’accompagner dans la réalisation de la vision du Président Macky Sall. le nouveau Directeur général de l’APIX Abdoulaye Baldé a réussi son entrée avec l’arrivée de nouvelles conventions.

A Abidjan, l’Apix s’est illustrée en marquant sa présence à travers un Board room dédié qui a enregistré une forte affluence des bailleurs de fonds parmi lesquels on peut citer entre autres : Afreximbank, Africa Finance Corporation, Africa 50, la Banque Islamique de développement (BID), la Banque africaine de Développement (BAD), la Développent Bank Of South Africa, la Trade and développent Bank ….

Une occasion que le nouveau Directeur général de l’APIX Abdoulaye Baldé a saisi en faisant une présentation remarquée de la zone économique spéciale(Zes) de DIASS dont les besoins de financement sont chiffrés à 68 milliards pour les aménagements prioritaires et pour lesquels la BOAD s’était d’ailleurs engagée à hauteur de 27 milliards. Des échanges nourris entre les bailleurs et la direction de l’Apix ont suivi la présentation du Directeur général Abdoulaye Baldé. Ils tournaient essentiellement autour des garanties liées à ces financements.

Des intentions fermes de financement à hauteur de 150 milliards de FCFA

Visiblement satisfait, les bailleurs de fonds ont marqué leur intérêt à accompagner l’Apix dans la réalisation de ces Zes . C’est ainsi que Africa Finance Corporation (AFC) a manifesté son intérêt pour le financement des ZES. D’ailleurs, dans la foulée, une rencontre est prévue entre le 20 et le 25 novembre pour finaliser les actes de collaboration. D’ores et déjà AFC s’est dite prête à participer avec l’Apix dans une société véhicule pour le développement des Zones économique spéciales. L’objectif étant de mettre une enveloppe de 150 milliards à la disposition des Zes. L’Agence Multilatérale de Garantie des Investissements (AMGI ou MIGA en anglais) de la Banque Mondiale s’est également dite prête à accompagner l’APIX dans le sens de renforcer les garanties faites aux investisseurs.

L’autre temps fort de la visite de Abdoulaye Baldé en terre ivoirienne a été la rencontre avec la Direction Générale de la CEPICI, qui est chargée, en Côte d’Ivoire, de la promotion des investissements.

Les échanges entre les deux structures qui ont permis d’une part, de passer en revue le protocole d’accord qui lie les deux structures et de convenir du renouvellement de certaines dispositions afin de permettre vice-versa un benchmarking mutuellement avantageux : Abdoulaye Baldé et son homologue de Côte d’ivoire, Madame Solange Amichia ont convenu qu’avec l’appui des bureaux économiques de leur pays, les deux structures devront initier des actions croisées pour faciliter l’accès des investisseurs aux opportunités de leurs pays respectifs. Dans ce cadre, ils envisagent de soumettre aux hautes autorités la possibilité de création d’un Club des Investisseurs sénégalo- ivoirien.