Italie : Des « Modou-Modou arrêtés pour contrefaçon

En Italie, une opération des carabiniers de Gênes a permis de démanteler un atelier clandestin de fabrication de vêtements contrefaits dans le centre historique de la ville. Selon Les Échos, qui relaie l’information, les forces de l’ordre ont découvert, après plusieurs jours de filature dans le quartier de Vico delle Monachette, un appartement transformé en véritable unité de production, équipé de machines à coudre industrielles et de milliers d’étiquettes de grandes marques.

Sur place, précise la même source, les enquêteurs ont saisi plus de 5 000 étiquettes, des vêtements et des baskets contrefaits prêts à la vente, ainsi qu’une somme de plus de 500 euros en liquide. Deux ressortissants sénégalais, âgés de 43 et 44 ans, ont été interpellés. Ils sont poursuivis pour recel et introduction ou commerce de produits portant des signes falsifiés sur le territoire italien.

Une enquête est en cours afin de déterminer l’ampleur du réseau de distribution.

En marge de cette perquisition, ajoute le quotidien d’information, un troisième Sénégalais âgé de 21 ans a été arrêté dans le même secteur. À son domicile, les carabiniers ont découvert du crack, de la cocaïne et de l’héroïne, laissant apparaître l’existence d’activités criminelles parallèles dans cette zone touristique.