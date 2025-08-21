Italie : un « Modou-Modou’ arrêté, il a violé plusieurs femmes

Partager Facebook

Un Sénégalais âgé de 35 ans a été interpellé à Milan pour viols présumés, après les plaintes déposées par deux jeunes femmes à quelques mois d’intervalle. D’après Les Échos, les victimes, qui ne se connaîtraient pas, ont décrit un scénario similaire : une soirée en discothèque suivie d’un réveil confus dans l’appartement d’un homme du milieu de la nuit milanaise, marqué par un trou de mémoire et un état d’étourdissement inhabituel.

Les soupçons se sont rapidement portés sur le Sénégalais, qui travaille dans des discothèques des quartiers Brera et Garibaldi. Une perquisition à son domicile a permis de découvrir environ 300 grammes de GBL (gamma-Butyrolactone), plus connue sous le nom de « drogue du viol », en raison de ses effets de sédation, désinhibition et amnésie.

Placée en garde à vue, la personne mise en cause est poursuivie pour violences sexuelles aggravées à deux reprises et pour détention de substances destinées à altérer la volonté d’autrui. Les enquêteurs explorent également la piste d’éventuelles autres victimes, compte tenu de son activité régulière dans le milieu festif milanais.