Jeune loup de la finance / Moustapha Sow : Inspiration d’une jeunesse africaine avec un message d’espoir 

Moustapha Sow est connu dans le monde de la finance de part sa belle carrière même étant jeune mais pétri de talent et de compétences.

Après une carrière comme banquier, Moustapha Sow a fondé son cabinet de conseil dans son pays, le Sénégal. Rentré depuis 2012 après une formation en finance aux USA et au Canada, Moustapha Sow a lancé SF Capital spécialisé dans le Conseil.

Tête bien faite et très courtisé dans le monde de la Finance, Moustapha a toujours voulu servir son pays, le Sénégal. Moustapha Sow croit plus à l’expertise locale, africaine pour régler les situations pour la structuration des projets.

Banquier d’affaires, Moustapha Sow a imposé, à travers SF Capital, comme conseil en fusion et acquisition, évaluation d’entreprise, structuration financière, conseil aux États et aux entreprises privées sur les meilleures stratégies de financement de projet.

SF Capital est depuis 2022, actionnaire majoritaire de Microsen.

Plus loin… Tapha Sow comme l’appellent les proches, est un philanthrope connu et reconnu de par son grand cœur et ses actions sociales innombrables. Il ne cesse d’octroyer des financements aux femmes et aux jeunes de toutes les régions du Sénégal mais aussi à ceux de sa ville natale : Kaolack.

Des jeunes sont accompagnés depuis des années par Fondation Moustapha Sow dans la création et fonctionnement de leurs PME/PMI.

La Fondation Moustapha Sow intervient dans le financement de jeunes afin de promouvoir l’entrepreneuriat, dans le don de fournitures scolaires chaque année aux différentes écoles primaires, dans la gestion des ordures ménagères, dans l’accompagnement des projets visant à aider le sport et dans une meilleure prise en charge des personnes du 3e âge. Des centaines de millions ont été dépensés depuis des années accompagner hommes, femmes et jeunes…

Moustapha Sow intervient dans les hôpitaux… Moustapha Sow dans mille mots comme en un, est un modèle pour la jeunesse sénégalaise pour ne pas dire africaine. C’est un modèle d’espoir pour les jeunes africains et un leader pour le devenir du Sénégal. Suivez notre regard…