Journée Mondiale de la Philosophie: ‘’La philosophie, nous en avons besoin dans toutes nos universités’’ dixit le Professeur Niang

La journée Mondiale de la Philosophie célébrée chaque 3 e jeudi du mois de novembre, Entretien avec Monsieur Niang dit Sourou Al Amiin, un Professeur de Philosophie au Lycée de Tattaguine.

Quel est le sens de la journée mondiale de la philosophie ?

La journée mondiale de la philosophie a sa raison d’être surtout dans un monde qui traverse des moments difficiles, une vraie crise métaphysique. Fêter la philosophie n’est rien d’autre que fêter la raison, le choix de la raison, sachant que son utilisation ne peut être que profitable pour cet unique en manque de repères fiables – Nietzsche le philosophe allemand parlera de » la crise des idoles ». Il n’y a pas de société, de culture, de civilisation où le développement de la pensée humaine n’apporte pas grand-chose, ne serait-ce que le recul de l’ignorance. Et lorsque l’ignorance recule, l’humanité avance à pas de galops. En cette journée mondiale de philosophie, nous réaffirmons la nécessité de la pratique philosophique qui ne peut que rendre l’humain meilleur, lui ouvre les yeux, le réveille de son sommeil dogmatique pour parler comme Kant (rendant hommage à David Hum). Ce qui nous fait penser justement aux sages propos de Platon selon qui : « celui ne sait pas se trompera; en se trompant, il agit mal ; en agissant mal, il sera malheureux ».

Il y a un concept ou citation qui parle de ‘’Dirigeants philosophes et Philosophes dirigeants’’ pour sortir du chaos politique et permettre aux africains et à l’Afrique en général et le Sénégal en particulier de prospérer, de quel côté peut-on vous situer ?

Toute philosophie est la fille de son temps. Loin des spéculations aériennes abstraites dont on accuse à tort le philosophe qui se plaît dans les nuées ou dans le monde intelligible ou encore tombant dans des puits à force de méditer, de contempler les astres….je vous parle bien de cette activité de la pensée qui réfléchit de manière concrète sur le vécu des hommes afin qu’ils se rendent compte de leurs états respectifs. Cette philosophie qui quitte le ciel pour la terre est à même de nous inviter sur les problèmes qui gangrènent nos sociétés. Comprenez bien alors toute l’utilité de la philosophie mais aussi et surtout l’idéal compagnonnage entre la philosophie et la politique. Qui est plus placé que le philosophe pour parler de la politique, pour incarner cette figure la meilleure (du politique et non du politicien)? Le philosophe politique va au-delà des simples désirs de ce bas monde, il les interroge plutôt en cherchant le vrai, l’authenticité, le bien et ne point s’attarder au luxe, aux excès, à l’hypocrisie, à la démagogie. Bref, le philosophe gouvernant est le dirigeant qu’il faut dans la cité idéale. Platon nous en donne l’assurance (sans une lueur dogmatique) et nous l’explique dans le livre V de La République. Il dira clairement que » tant que les philosophes ne seront pas rois dans les cités, ou que ceux qu’on appelle aujourd’hui rois et souverains ne seront pas vraiment et sérieusement philosophes ; tant que la puissance politique et la philosophie ne se rencontreront pas dans le même sujet, il n’y aura de cesse […] aux maux des cités ni à ceux du genre humain, et jamais la cité que nous avons décrite ne verra la lumière du jour. » Ce qui laisse comprendre que les maux qui nous affectent, nous terrorisent, le sombre qui nous entoure, la peur qui nous habite et que nous habitons…tout ceci pourrait s’éponger ou au moins diminuer considérablement lorsqu’à la tête de nos institutions nous aurons de vrais philosophes, sans prétention aucune.

Comment expliquez-vous l’absence de la Philosophie dans nos Universités autres que Cheikh Anta Diop, un Département qui se trouve à la Faculté des Lettres ?

Un pays comme le Sénégal qui a connu et qui connaît encore de grands penseurs et philosophes (Souleymane Bachir Diagne, Mame Moussé Diagne, Babacar Mbaye Diop, Ramatoulaye Diagne Mbengue… pour ne citer que ceux-là) ne doit pas avoir une seule université dans laquelle on dispense des cours de philosophie. Peut-être que c’est le prochain défi à relever par le Ministère de l’enseignement supérieur. Ce pays vaut plus que cela. La philosophie, nous en avons besoin dans toutes nos universités».

Mamadou SOW

(Stagiaire)