Journée nationale des forces armées: Le président Macky Sall assène ses vérités aux soldats

Le Sénégal célèbre ce vendredi 11 novembre, la Journée des Forces armées du Sénégal. Un moment où on commémore 10 novembre 1960, la remise du drapeau entre le premier régiment des Tirailleurs sénégalais et le premier Bataillon d’infanterie du Sénégal indépendant. Cette célébration, qui a cours depuis 2004, a fini de s’inscrire dans l’agenda de notre République.

La journée des forces armées a été célébrée ce vendredi au camp Dial Diop à Dakar sous la présence du président de la République qui n’a pas mâché ses mots pour dénoncer le comportement citoyen vis-à-vis des forces de défense et de sécurité. L’édition 2022 de la Journée des Forces armées a pour thème : «Forces armées et préservation des ressources naturelles.» Ce Thème ne pouvait être plus à propos dans un contexte de démarrage d’exploitation des hydrocarbures dans nos pays et nos forêts sans cesse pillés.

Le Sénégal engage des virages sérieux dans son évolution en tant que Nation. Ces nouvelles donnes exigeront très certainement un regain d’intérêt des questions de défense et de sécurité, mais elles ne devraient pas pour autant perturber ou travestir la dynamique qui a toujours animé nos Armées. Les coups de bélier pour saper le moral des troupes ne peuvent pas manquer, les procès d’intention peuvent être nombreux, mais rien ne devra départir nos Armées de l’esprit du service en tous lieux et en tout temps.

Selon le chef suprême des armées qui a présidé cette journée , estime que ces hommes méritent respect et considération par tout Patriote. « Tout citoyen, animé d’une fibre patriotique, mesure le sens, la portée et les risques du métier des armes que vous avez choisi ; parce qu’il sait que vous acceptez de perdre le sommeil pour qu’il dorme du sommeil du juste, et que vous consentez jusqu’au sacrifice suprême pour la protection des personnes, des biens et de l’intégrité territoriale de notre pays », lance le chef suprême des armées.

Revenant sur les principes de l’armée, le président Macky Sall n’a pas caché sa position sur le débat du secret défense agité ces derniers jours dans la presse avec l’arrestation du journaliste Pape Alé Niang. Pour le chef de l’État, le bon soldat inspire toujours le respect. Le bon soldat obéira toujours à ses supérieurs pour apprendre à commander. Le bon soldat inspirera toujours ses subordonnés par le respect de l’exemple et non de la peur ; parce qu’il sait que c’est le respect et non la peur qui nourrit le devoir d’obéissance et allie les exigences du commandement aux nécessités de la fraternité d’armes et de la vie en communauté », précisera le président Macky Sall, devant les officiers généraux, les officiers, les sous-officiers et militaires du rang.