Justice: Alioune Tine remet au ministre de la Justice une liste de prisonniers à libérer

Sur une population carcérale de 11 547 personnes, on compte 177 cas de longue détention préventive, soit un pourcentage de 1,53%. Un chiffre particulièrement inquiétant qui remet sur la table la lancinante question des longues détentions préventives, facteur non négligeable dans le surpeuplement des prisons. Sur ce, un grand pas vient d’être fait car selon nos source, le ministre de la Justice aurait reçu un liste de prisonniers qui seront peut être libérés dans les jours a venir.

Alioune Tine a rencontré le ministre de la Justice, Ismaïla Madior Fall pour la libération de certains détenus. Le président fondateur d’Afrikajom Center garde bon espoir pour la suite des dossier. « Une délégation d’Afrikajom Center dirigé par son fondateur avec M. Fickou et I. Mbodj a rencontré le ministre de la justice Ismaila Madior Fall pour demander la libération des prisonniers d’opinion. Il a bien écouté et a adhéré à la démarche pour apaiser. On lui a remis la liste des détenus » informe nos confrères de Xibaaru.

Pourtant pour lutter contre les longues détentions provisoires, l’Assemblée Nationale du Sénégal avait adopté le 29 juin dernier le projet de loi n°21-2020 modifiant la loin°65-60 du 21 juillet 1965 portant code pénal mais depuis son adoption, cette loi qui vise à placer sous surveillance électronique un prévenu tarde à entrer en vigueur. Hormis le bracelet électronique, les autres aspects de la réforme judiciaire concernent le tableau des infractions. Il s’agit de la mise en place du juge des libertés qui sera l’interface entre le procureur et le tribunal et qui va s’occuper des questions de libertés provisoires afin de lutter contre les détentions longues.