Justice : Après sa condamnation , Kalifone reste encore en prison pour 15 jours

Poursuivi pour coups et blessures volontaires au préjudice de la jeune Adja Thiaré Diaw, Kalifone Sall a écopé d’une peine de 6 mois d’emprisonnement dont 1 mois ferme et au versement d’une amende de 500 000 FCFA à l’issue de son jugement. Par ailleurs il devra patienter 15 jours de plus encore pour recouvrir la liberté.

L’agresseur de Adja Thiaré va donc rester en prison au moins pour les 15 prochains jours. Il avait été écroué en fin septembre dernier pour coups et blessures volontaires. Retenons juste que l’avocat de la plaignante, Me Abdy Nar Ndiaye, avait réclamé la somme de 100 millions de dommages et intérêts pour les préjudices corporels et psychologiques subis par sa cliente à l’audience du 6 octobre dernier. Il considère ainsi que le droit a été dit.

Me Abdy Nar Ndiaye renseigne par la même occasion que cette sentence n’est qu’un épisode de cette affaire ayant causé beaucoup de préjudice à Adja Thiaré Diaw d’autant que l’agression sexuelle sur cette dernière ne sera pas laissée pour pertes et profits. « Le combat continue. Nous avons déposé une plainte et nous allons la diligenter », a-t-il expliqué.

Au jugement, le parquet avait pour sa part, requis une peine de 1 an de sursis et demandé la somme de 100 mille francs CFA de dommages et intérêts. Les coups et blessures volontaires que l’insulteur de la toile, Kalifone avait infligés à la plaignante Adja Thiaré Diaw avait valu à cette dernière une Incapacité temporaire de travail (ITT) de 8 jours l’empêchant, d’ailleurs, de se présenter lors des trois (3) séances d’audience les 3, 6 et 13 octobre…