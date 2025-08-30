Kairé et la Pastéfienne, petite amie de Barthélémy Dias

El Hadji Ousseynou Kairé, récemment condamné à six mois avec sursis, fait l’objet d’une plainte déposée auprès de la Direction spéciale de cybersécurité (DSC) par sa camarade de parti, Nafissatou Thiam.

Selon Libération, cette plainte concerne une vidéo dans laquelle le mis en cause accuse la plaignante d’être la petite amie de Barthélémy Dias, en diffusant sa photo aux côtés de Bayna Gaye, impliquée dans la destitution de l’ancien maire.

Thiam affirme que ces accusations ont porté atteinte à son intégrité, tant en tant que femme et qu’en tant que cheffe d’entreprise.