Kaolack : deux pères de familles tués par la foudre

Deux pères de familles polygames, âgés respectivement de 35 ans et 45 ans, ont été tués par la foudre hier, lundi, aux environs de 18 heures à Djilekhar, dans la commune de Ndiédieng, région de Kaolack, alors qu’ils revenaient de leurs champs.

Sous la pluie, les deux victimes, Tamsir Kontèye et Baye Moth Cissé, s’étaient mis à l’abri sous un arbre. C’est dans ces circonstances que l’irréparable s’est produit

Informé, le maire de la localité, Dr Abdoul Aziz Mbodji, a exprimé sa tristesse et présenté ses condoléances aux familles endeuillées ainsi qu’aux habitants de la localité.