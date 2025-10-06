Uploader By Gse7en
Kaolack : Le bilan de l’effondrement passe à deux morts

6 octobre 2025 Société

Le bilan de l’effondrement d’une dalle de bâtiment de type R+2 survenu ce dimanche à 20h25 dans le quartier de Passoire (Kaolack) s’est alourdi à deux morts.

Les victimes sont une femme et un homme qui participait aux opérations de secours.

Opérations de sauvetage en cours
Les éléments des Sapeurs-pompiers de Kaolack poursuivent actuellement les opérations de sauvetage pour tenter de retrouver d’éventuels survivants sous les décombres.


Plusieurs blessés sont également enregistrés et ont été conduits à l’hôpital régional Elhadji Ibrahima Niass pour une prise en charge d’urgence.

