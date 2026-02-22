Kédougou : L’Amicale des femmes de l’ARTP offre des ordinateurs au Centre de Formation Professionnelle ( CFP)

Le Centre de Formation Professionnelle (CFP) de Kédougou a bénéficié d’un important don d’ordinateurs offert par l’Amicale des Femmes de l’Autorité de Régulation des Télécommunications et des Postes (AFARTP).

La cérémonie de remise s’est déroulée dans une atmosphère empreinte de satisfaction et de reconnaissance, en présence des responsables du centre et des membres de l’association.

Selon la direction du CFP, ce don vient considérablement renforcer les capacités pédagogiques de l’établissement, notamment dans les filières techniques et professionnelles où l’outil informatique occupe une place centrale. Ces nouveaux équipements permettront d’améliorer les conditions d’apprentissage des apprenants et de les préparer efficacement aux exigences du marché de l’emploi, de plus en plus tourné vers le numérique.

Le Directeur du Centre a salué « un geste de haute portée éducative et sociale », soulignant que cette contribution témoigne de l’engagement constant de l’AFARTP en faveur de la formation et de l’autonomisation des jeunes.

De leur côté, Mme Néné TAMBEDOU, présidente de l’amicale des femmes de l’ARTP, a réaffirmé la volonté de l’amicale d’accompagner les initiatives visant à promouvoir l’inclusion numérique et le développement des compétences, particulièrement en faveur des jeunes et des femmes.

À travers cette action, l’AFARTP confirme son attachement aux valeurs de solidarité et de promotion du capital humain, contribuant ainsi au renforcement du système de formation professionnelle dans la région de Kédougou.