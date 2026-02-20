Keur Massar : Deux individus interpellés pour détournement de mineure, viol sur mineure de 14 ans et complicité

Partager Facebook

Le Commissariat d’arrondissement de Jaxaay, Parcelles Assainies et Niacourab a procédé à l’interpellation de deux individus mis en cause dans une affaire de mœurs impliquant une mineure de 14 ans.

Cette interpellation fait suite à une plainte déposée par la tante et tutrice de la victime. Selon la plaignante, les deux mis en cause auraient soustrait sa nièce à son autorité sous prétexte d’organiser un anniversaire, avant de la retenir durant trois jours dans un appartement de location.

Les recherches entreprises par la plaignante ont permis de localiser la mineure dans un appartement meublé situé à proximité de l’enseigne d’une grande surface (Keur Massar), en compagnie des deux suspects. La victime a confirmé avoir été invitée par son compagnon. Elle a admis avoir entretenu un rapport sexuel durant leur séjour. Le certificat médical, établi sur réquisition, atteste de déchirures hyménales anciennes.

Le suspect principal a reconnu l’intégralité des faits, admettant avoir entretenu des rapports sexuels avec la mineure dans le local loué à cet effet. Il a corroboré les déclarations de son co-prévenu, précisant qu’ils avaient cotisé la somme de 30 000 FCFA (15 000 FCFA chacun) pour la location de l’appartement. Il a également affirmé avoir passé ces trois jours en compagnie de la sœur aînée de la victime.

Les deux individus ont été placés en garde à vue pour détournement de mineure, viol sur une mineure de moins de 15 ans et complicité par fourniture de moyens.