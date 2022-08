Khalifa Wade (APR) flingue Me Doudou Ndoye : »Il n’a eu de gloire ni politique ni judiciaire.. »

Après sa sortie, hier, contre un 3ème mandat du Président de la République Macky Sall, Me Doudou Ndoye continue d’essuyer de vives critiques de la part des partisans du pouvoir. Dans un communiqué, Khalifa Wade, cadre apériste n’a pas mis de gants pour flinguer l’avocat et chef du parti UPR: »Me Doudou Ndoye symbolise la honte. Ce n’est pas à lui de cautionner ou refuter un 3ème mandat du Président Macky. Il a intérêt à encore fourrer son nez dans notre Constitution s’il est vraiment juriste comme il se réclame à tout bout de champ » , fustige le responsable politique APR à Kaolack. Me Wade, de poursuivre: »Me Ndoye n’a aucune gloire politique ni judiciaire. Son parti politique n’existe que de nom. Il se réclame de la Collectivité léboue alors qu’il n’a jamais été élu dans une quelconque Commune de Dakar. Sur le plan juridique, il n’est qu’un avocaton ( avocat mal famé,sans gloire). Il n’a jamais gagné un procès. Le titre de ministre de la République, il l’a eu par la baraka de Me Abdoulaye Wade. Donc, Doudou Ndoye n’est qu’un maître chanteur qui entretient l’amalgame. Il ne mérite aucun temps d’antenne par ce qu’un anti-valeur. Il n’est qu’un lobbiste de mauvais aloi », rugit Khalifa Wade.

