Khalifa Wade défend Mimi et attaque Macky : »Il ne mérite pas le poste de SG de l’ONU »

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Khalifa Wade apporte la réplique aux détracteurs d’Aminata Touré dite Mimi. Pour le responsable politique originaire de Kaolack: » Madame Aminata Touré dite Mimi a bel et bien le droit de s’exprimer. Pour elle, le Président Macky est disqualifié pour être Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies(ONU) par ce que tout simplement il a les mains tachetées de sang. Pour des raisons politiques, il a torturé, emprisonné et tué », révèle M.Wade

Il renchérit : »Les évènements malheureux sont encore frais dans nos mémoires. Macky est un sanguinaire et sa place n’est pas à l’ONU. Que lui et ses partisans le sachent pour de bon. Ce populisme ne passera pas. On n’est pas dupe ».

Et les souteneurs de l’ancien Chef de l’Etat de prendre pour leur grade: » Cette haine envers Mimi est née de sa position hardie sur le 3ème mandat. Elle a torpillé cette forfaiture de Macky et consorts. Qu’ils cesent alors de dire qu’il avait tout donné à Mimi. En 2012, elle a démissionné de son poste au niveau des Nations Unies pour diriger sa campagne à la Présidentielle. La suite est connue: elle l’a conduit à la victoire ».

Et M. Wade de dire au terme de son intervention: »A l’APR, celui qui cherche du buzz, dirige ses attaques contre Mimi. C’est la nouvelle parade. L’ancienne Présidente du CESE a beaucoup défendu Macky mais n’a récolté que des trahisons. En 2022, elle a fait gagné les législatives mais trahie à la dernière minute. Elle a aussi osé affronter Idrissa Seck alors en bisbilles avec le régime d’alors. Que les Moustapha Diakhaté, Babcar Gaye et Cie se taisent. On leur fera face. Mimi est de loin leur égale », avertit-il.