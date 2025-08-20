Kilifeu : « ce que j’ai dit à Thiat »

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Kilifeu, membre du groupe Keur Gui et président du conseil d’administration du Grand Théâtre, a réagi au clip « Poroze » de Thiat, qui critique la gestion du régime Pastef et suscite de vives polémiques.

Invité sur Senegal 7, Kilifeu a déclaré : « Ce n’est pas la première fois. Thiat avait fait une sortie par le passé, qui avait suscité beaucoup de polémiques. J’avais dit que je respecte sa position. On est en démocratie. Thiat est un humain, il peut se tromper de bonne foi. Cela ne mérite pas toutes ces attaques. Je ne plaide pour personne, mais s’il croit en ce qu’il dit, il n’a qu’à le défendre avec ses arguments. »

En privé, Kilifeu a confié avoir conseillé Thiat sur le plan juridique : « Tu n’es pas juriste, j’espère que tu as consulté des juristes honnêtes avant de dire certaines choses. » Connaissant le rappeur activiste, il précise que ses remarques n’étaient pas faites pour son simple plaisir.