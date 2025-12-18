Uploader By Gse7en
Kocc Barma : Mbathio Ndiaye fait un aveu

Invitée dans l’émission Face à Pape Cheikh Diallo, Mbathio Ndiaye est revenue sur le différend qui l’oppose à Kocc Barma. L’ex-danseuse a livré un témoignage détaillé, évoquant une conversation téléphonique avec un proche de ce dernier. Selon ses déclarations, son interlocuteur l’aurait menacée si elle refusait de le rejoindre dans un hôtel.


Face à ce qu’elle décrit comme des pressions, mbathio Ndiaye affirme avoir saisi la justice en déposant une plainte. Elle ajoute que, dans le cadre de l’enquête, les forces de l’ordre auraient mis la main sur des éléments jugés compromettants après l’exploitation de l’ordinateur de Kocc Barma. Des révélations qui relancent l’attention autour de ce dossier sensible.

