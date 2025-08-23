Kocc confronté à Leuk Daour, ce lundi

Partager Facebook

Après une traque prolongée, El Hadji Babacar Dioum, alias « Kocc », a été arrêté par la Division spéciale de cybersécurité puis inculpé par le doyen des juges. Il est poursuivi pour association de malfaiteurs, chantage, pédopornographie, extorsion, faux administratif, blanchiment d’argent et diffusion de contenus contraires aux bonnes mœurs.

Son présumé complice, El Hadji Assane Demba, identifié comme « Leuk Daour », a également été placé sous mandat de dépôt. Il est accusé de photomontage illégal, diffusion de données intimes, pédophilie et extorsion.

Selon le journal Libération, les deux mis en cause seront confrontés ce lundi 25 août au bureau du doyen des juges. Une étape jugée décisive pour déterminer la nature réelle de leur collaboration et établir les responsabilités dans cette vaste affaire de cyberchantage.