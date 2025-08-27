Koungheul/8e jour de son rappel à Dieu : une journée de prières dédiée à Fanta Sall

La disparition de l’honorable députée Fanta Sall est très ressentie au niveau de son bastion politique. A Koungheul, ses proches, militants et sympathisants peinent à sécher leurs larmes. Tant la perte est immense. Mais, que reste-il à faire devant l’implacabilité du décret divin ?

Ils ont répondu ensemble à cette interrogation en initiant une journée de prières pour le repos de son âme. A part le Saint Coran qui est lu plusieurs fois, il y a également des prestations des différents « Dahiras » (toutes confréries confondues).

Disons que depuis son décès le mercredi 20 août 2025, l’on a pu noter un concert d’hommages à son honneur. Le plus illustratif, voire poignant, celui de son ami et proche collaborateur Mamadou Diouf dit Kaw qui l’a rendue un hommage appuyé en dressant si magnifiquement son parcours FANTAstique.