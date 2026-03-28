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Le Pôle communication du candidat Macky Sall apporte des précisions. Sur les 20 Etats membres qui ont interrompu la procédure silencieuse, 14 ont émis une objection et 6 ont sollicité une extension du délai de procédure silencieuse, sans objection au projet de Décision.

Selon le pôle communication, il en résulte que trente-cinq Etats membres sur les 55 que compte l’Union Africaine n’ont pas émis d’objection sur l’adoption du projet de Décision, ni demandé une extension du délai de la procédure silencieuse. En conséquence, 13 pays ont donc maintenu leurs objections et 5 leurs demandes d’extension du délai de la procédure. La candidature du Président Sall, déposée et enregistrée régulièrement le 02 Mars 2026, reste maintenue (Pôle communication).