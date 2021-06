La Centif traque les “blanchisseurs” chinois

Une société chinoise spécialisée dans la transformation et l’exportation de produits halieutiques, dont l’adresse sociale se trouve à Dakar, a été épinglée pour blanchiment de capitaux. Selon Libération, un montage mafieux a été échafaudé dans cette entreprise pour transférer frauduleusement, vers la Chine, les bénéfices de la société. A l’origine des soupçons de blanchiment d’argent, la Cellule nationale de traitement des informations financières (CENTIF) a découvert que le compte détenu par le patron de la société Wu Yuwei, a enregistré d’importants opérations de versements en espèce réalisé par lui-même et des tiers. Or, il n’existe aucune indication sur la nature des liens entre Wu Yuwei et les tiers bénéficiaires des fonds, objets des opérations de retraits par chèque. Pis, l’entreprise chinoise est inconnue des Impôts. A rappeler que la Centif avait épinglé récemment la société chinoise «Saint-Louis Sea Production», spécialisée également dans la vente de produits halieutiques. Basée à Dakar, l’entreprise servait de «blanchisserie» d’argent sale pour son patron chinois Caigen Chen. «Saint-Louis Sea Production», dont l’adresse sociale se trouve à Dakar dispose d’une usine à Gandiol.

