La chanteuse Bibiche Ndiaye placée en garde à vue

La chanteuse Bibiche Ndiaye a été placée en garde à vue à la Division spéciale de cybersécurité (DSC) pour atteinte aux bonnes mœurs.

L’audition fait suite à la polémique déclenchée par son dernier clip « Fumu daal baxna », dans lequel la chanteuse apparaît dans une tenue révélant une grande partie de son anatomie.

Cette interpellation intervient après une action en justice initiée par le Comité de défense des valeurs morales. Des figures religieuses, dont Serigne Bassirou Mbacké, Cheikh Astou Fall et Serigne Adama Mboup, ont déposé une plainte contre la chanteuse, saisissant à la fois la DSC et le parquet.