Uploader By Gse7en
Linux rewmi 5.15.0-134-generic #145-Ubuntu SMP Wed Feb 12 20:08:39 UTC 2025 x86_64
WhatsApp Image 2025 08 24 at 20.54.01

La CONACOC fixe la date du Gamou

24 août 2025 Société

La Commission nationale de concertation sur le croissant lunaire (CONACOC) s’est réunie ce dimanche dans les locaux de la RTS afin d’observer l’apparition du croissant lunaire, marquant le début du mois de Rabbial Awwal, également connu sous le nom de Gamou ou Mawlid, qui commémore la naissance du Prophète Mohammed (PSL).

À l’issue de la réunion, la Commission a annoncé que le croissant lunaire a été aperçu dans plusieurs localités à travers le territoire national. Cette décision a été prise après consultation des représentants de la commission présents dans les 14 régions et les 46 départements du Sénégal, en coordination avec toutes les familles religieuses ainsi que l’ensemble des imams.


En conséquence, le lundi 25 août 2025 marque le premier jour du mois de Rabbial Awwal, et la célébration du Gamou est fixée au jeudi 4 septembre 2025.

Tags

Vérifier aussi

1

Un véhicule chute dans la mer sur la Corniche Ouest (Vidéo)

Un spectaculaire accident s’est produit ce samedi, peu après 20 heures, sur la Corniche ouest …

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

GROUPE PROMO CONSULTING REWMI NETWORK |
© Copyright 2025, All Rights Reserved