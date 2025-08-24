La CONACOC fixe la date du Gamou

Partager Facebook

La Commission nationale de concertation sur le croissant lunaire (CONACOC) s’est réunie ce dimanche dans les locaux de la RTS afin d’observer l’apparition du croissant lunaire, marquant le début du mois de Rabbial Awwal, également connu sous le nom de Gamou ou Mawlid, qui commémore la naissance du Prophète Mohammed (PSL).

À l’issue de la réunion, la Commission a annoncé que le croissant lunaire a été aperçu dans plusieurs localités à travers le territoire national. Cette décision a été prise après consultation des représentants de la commission présents dans les 14 régions et les 46 départements du Sénégal, en coordination avec toutes les familles religieuses ainsi que l’ensemble des imams.

En conséquence, le lundi 25 août 2025 marque le premier jour du mois de Rabbial Awwal, et la célébration du Gamou est fixée au jeudi 4 septembre 2025.