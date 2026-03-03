La Cour d’appel de Versailles ordonne l’extradition de Madiambal Diagne

Partager Facebook

La Cour d’appel de Versailles a rendu, mardi 3 mars 2026, sa décision dans le cadre de la demande d’extradition formulée par l’État du Sénégal contre Madiambal Diagne. Les magistrats ont opté pour une extradition partielle, à l’issue de l’examen des charges transmises par Dakar et des garanties apportées quant au respect des droits fondamentaux.

Extradition partielle , la justice française donne son feu vert limité dans le dossier Madiambal Diagne Autrement dit, la juridiction française accepte la remise de l’homme d’affaires et journaliste, mais uniquement pour une partie des faits visés dans la procédure. Ses avocats ont d’ores et déjà annoncé leur intention de se pourvoir en cassation.

Ce que signifie une extradition partielle

Selon des experts interrogés, en matière de coopération judiciaire internationale, une extradition partielle intervient lorsqu’un État requérant présente plusieurs infractions à l’appui de sa demande. La juridiction du pays où se trouve la personne examine alors chaque chef d’accusation séparément. Elle peut valider certains griefs et en écarter d’autres.