La femme de Madiambal Diagne arrêtée par la DIC

25 septembre 2025 Société

D’après L’Observateur, l’épouse du journaliste a été arrêtée et placée en garde à vue à la DIC. Le journal précise que les policiers ont trouvé la dame chez elle alors qu’ils recherchaient son mari, convoqué dans leurs locaux mais introuvable.

Le quotidien du Groupe futurs médias rapporte que la femme de Madiambal Diagne serait la gérante d’une société de ce dernier. Aurait-elle été arrêtée à ce titre ? L’Observateur déclare avoir cherché à avoir la réponse auprès de ses avocats et de ceux de son époux, en vain.


Madiambal Diagne est visé par une information judiciaire portant sur des présumées transactions suspectes relevées dans un rapport de la CENTIF et portant sur 21 milliards de francs CFA, d’après Walf TV. Bloqué à l’AIBD lundi dernier alors qu’il s’apprêtait à se rendre en France, le journaliste a effectué un passage au commissariat de l’aéroport avant d’être relâché. Il sera convoqué le lendemain à la DIC, mais il ne se présentera pas aux enquêteurs. Ces derniers le recherchent activement.

