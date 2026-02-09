La liste des 12 présumés homosexuels

Partager Facebook

La Brigade de Recherches de la Compagnie de gendarmerie de Keur Massar a procédé, les 4, 5 et 6 février 2026, à l’interpellation de douze personnes dans le cadre d’une enquête portant sur des faits présumés d’association de malfaiteurs, d’actes contre nature, de transmission volontaire du VIH/Sida par rapports sexuels non protégés et de mise en danger de la vie d’autrui.

Les suspects, issus de différents milieux socioprofessionnels, sont actuellement placés en garde à vue pour les besoins de l’enquête, sous la supervision du procureur Saliou Dicko, chef du parquet de Pikine-Guédiawaye.

Selon les informations recueillies, les personnes interpellées sont :

P.S.R. Thiam (20 ans, électricien)

I. Camara (37 ans, commerçant)

A. Diallo (40 ans, tailleur)

M.B. Baldé (28 ans, agent administratif)

M. Gning (25 ans, étudiant)

S. Ba (22 ans, commerçant)

B. Ka (20 ans, élève)

B. Faye (30 ans, commerçant)

B. Ndiaye (29 ans, brancardier)

D. Dramé (43 ans, artiste chanteur)

D.L. Dieng (38 ans, agent de banque)

C.A.T. Diallo (43 ans, animateur de télévision)

L’enquête se poursuit afin de déterminer les responsabilités de chacun et d’éventuellement identifier d’autres personnes impliquées dans ce dossier sensible qui suscite déjà de nombreuses réactions au sein de l’opinion publique.