La Police la convoque, la chanteuse Bibich Ndiaye disparaît

22 août 2025 People

Son clip « obscène » « Fumu daal baxna » a choqué plus d’un. Face à la vindicte populaire, la chanteuse Bibich Ndiaye est dans le viseur de la Division spéciale de cybersécurité (DSC).

Selon des sources de Seneweb, l’artiste a refusé de déférer à la convocation des enquêteurs. Elle est introuvable depuis quelques jours et injoignable au téléphone, sans doute pour échapper à une éventuelle arrestation.

Bibich Ndiaye a été traînée en justice par le Comité de défense des valeurs morales. Serigne Bassirou Mbacké Cheikh Astou Fall et Serigne Adama Mboup ont déposé une plainte contre elle à la DSC et au niveau du parquet.

Malgré ses excuses publiques après la vague d’indignation sur les réseaux sociaux, la chanteuse risque gros. À l’origine, un clip montre Bibich Ndiaye à moitié nue. Des images jugées contraires aux bonnes mœurs et qui ont ému sur la toile.


 

