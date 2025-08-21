La reconversion de Cheikh Bâ après la retraite

Même à la retraite, Cheikh Ahmed Tidiane Bâ ‘’Messi’’ ne veut pas rester en retrait. L’ancien Directeur général des Impôts et Domaines, ancien Directeur général de la Caisse des Dépôts et Consignations, ancien Directeur général de La Banque Agricole, va ouvrir un cabinet. Selon nos radars, sa demande d’inscription au Tableau de l’Ordre en qualité d’Expert Fiscal a été agréée par le Conseil de l’Ordre. Nos félicitations.
