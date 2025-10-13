Uploader By Gse7en
La TikTokeuse Ndickou Doumbouya est décédée

13 octobre 2025 People

Triste nouvelle pour le monde du divertissement sénégalais : la TikTokeuse Ndickou Doumbouya est décédée. Cette disparition survient le même jour que celle de l’actrice Tabara de la série Fassema, plongeant le petit écran dans une double peine.

Connue pour sa joie de vivre et son énergie positive, Ndickou Doumbouya s’était fait une place dans le cœur de nombreux internautes grâce à ses vidéos pleines d’humour et d’optimisme. Son absence récente sur les réseaux sociaux avait intrigué ses abonnés, sans qu’ils imaginent une issue aussi tragique.


Les circonstances exactes de son décès n’ont pas encore été révélées, mais la tristesse est immense au sein de sa communauté et du public sénégalais.

