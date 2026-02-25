Uploader By Gse7en
Linux rewmi 5.15.0-134-generic #145-Ubuntu SMP Wed Feb 12 20:08:39 UTC 2025 x86_64
94900727 66524752

La vérité sur l’arrestation d’un colonel de l’armée sénégalaise en Gambie

25 février 2026 Société

Les Forces armées gambiennes (GAF) ont catégoriquement nié toute implication d’un de leurs officiers dans une affaire de contrefaçon de monnaie au Sénégal, a rapporté QTV Gambia.

Selon les informations qui circulaient, un colonel gambien en service actif aurait été arrêté sur le territoire sénégalais dans le cadre d’une enquête sur de la fausse monnaie. Des allégations que l’institution militaire gambienne a tenu à démentir fermement.

Dans un communiqué officiel relayé par QTV Gambia, les Forces armées ont affirmé qu’aucun officier portant le nom de famille mentionné ne figure au grade de colonel dans leurs rangs. Elles ont toutefois précisé que trois lieutenants-colonels aux noms similaires sont recensés au sein de l’armée, mais que ces derniers se trouvent actuellement sur le sol gambien et exercent normalement leurs fonctions.

 


Face à cette situation, les GAF envisagent sérieusement la piste d’une usurpation d’identité. Comme le souligne QTV Gambia, des procédures de vérification ont été immédiatement engagées, et l’institution militaire dit collaborer activement avec les autorités sénégalaises afin d’établir la vérité et de faire toute la lumière sur cette affaire.

Tags

Vérifier aussi

policeeeee

Trafic de faux bulletins : une étudiant et un surveillanr tombent

Un réseau de faussaires a été démantelé, le 22 février dernier, par les éléments du commissariat …

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

GROUPE PROMO CONSULTING REWMI NETWORK |
© Copyright 2026, All Rights Reserved