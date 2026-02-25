La vérité sur l’arrestation d’un colonel de l’armée sénégalaise en Gambie

Partager Facebook

Les Forces armées gambiennes (GAF) ont catégoriquement nié toute implication d’un de leurs officiers dans une affaire de contrefaçon de monnaie au Sénégal, a rapporté QTV Gambia.

Selon les informations qui circulaient, un colonel gambien en service actif aurait été arrêté sur le territoire sénégalais dans le cadre d’une enquête sur de la fausse monnaie. Des allégations que l’institution militaire gambienne a tenu à démentir fermement.

Dans un communiqué officiel relayé par QTV Gambia, les Forces armées ont affirmé qu’aucun officier portant le nom de famille mentionné ne figure au grade de colonel dans leurs rangs. Elles ont toutefois précisé que trois lieutenants-colonels aux noms similaires sont recensés au sein de l’armée, mais que ces derniers se trouvent actuellement sur le sol gambien et exercent normalement leurs fonctions.

Face à cette situation, les GAF envisagent sérieusement la piste d’une usurpation d’identité. Comme le souligne QTV Gambia, des procédures de vérification ont été immédiatement engagées, et l’institution militaire dit collaborer activement avec les autorités sénégalaises afin d’établir la vérité et de faire toute la lumière sur cette affaire.